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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ليفربول: الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيمات في سوق الانتقالات

إيراولا
إيراولا
مجدي سلامة

قال أندوني إيراولا مدرب نادي ليفربول  الإنجليزي، إن الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيم بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رحيل عدد من لاعبيه الأساسيين وتعرض آخرين للإصابة.

وكان ليفربول قد ضم جيريمي جاكيه وبيكتور مونيوز، لكنه فقد خدمات محمد صلاح وآندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، بينما يغيب كل من أوجو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني بسبب الإصابة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "من الصعب تحديد جميع احتياجات الفريق بدقة بينما لا تزال سوق الانتقالات مفتوحة، إذ يجب أن تبقى دائما منفتحا على الفرص التي قد تسهم في تحسين التشكيلة، هناك مراكز واضحة نعرف أننا بحاجة إلى تدعيمها. على سبيل المثال، نحتاج بالتأكيد إلى التعاقد مع جناح".

وتابع: "في مراكز أخرى، علينا تقييم الخيارات المتاحة في السوق، وكلفة التعاقدات، وكذلك مستوى اللاعبين الموجودين لدينا، هناك بعض المراكز التي تبدو معقدة لأن لدينا لاعبين مصابين نثق بقدراتهم، لكن الوضع لا يزال بعيدا عن المثالية".

رحيل صلاح 

وأدى رحيل صلاح وكوناتي وروبرتسون إلى تقليص عنصر الخبرة داخل تشكيلة ليفربول.

كما يحيط الغموض بمستقبل الحارس البرازيلي أليسون بيكر في أنفيلد، إلا أن إيراولا أكد رغبته في الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

وواصل: "أعتقد أنه سيكون عنصرا مهما للغاية في مساعدة اللاعبين الجدد على التأقلم، سواء كانوا من أصحاب الخبرة أو من العناصر الشابة".

وأضاف: "نحتاج إلى عناصر قدوة داخل غرفة الملابس مثل فيرجيل فان دايك وأليسون وجو جوميز، وهم لاعبون أمضوا سنوات طويلة في النادي، وأنا واثق من أننا سنحصل على هذا النوع من الدعم".

ويستهل ليفربول تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة سندرلاند في ناشفيل يوم السبت، قبل أن يلتقي ريكسام وليدز يونايتد وموناكو وكومو في مباريات ودية أخرى.

ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج ملعبه في 23 أغسطس.

إيراولا ليفربول سوق الانتقالات أندوني إيراولا الدوري الإنجليزي

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