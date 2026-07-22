قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة ضحايا مستريح الأميرية.. أحلام الاستثمار تتحول إلى بلاغات ضد صاحب محلات قطع غيار سيارات
محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة
ياسمين عبد العزيز لصدى البلد: أنا حلوة طول عمري.. وروحي الحلوة سر جمالي (فيديو)
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
أول قرارات الكاف.. زيادة عدد المنتخبات في أمم أفريقيا 2027
رئيس وأعضاء نادي قضاة مصر يزورون النيابة الإدارية لتهنئة المستشارة هدى عيسى بمنصبها
تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش
رحيل جماعي في الهلال السعودي.. 6 لاعبين غادروا الزعيم حتى الآن
حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل
كوثر محمود تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
عزة عاطف

تعد فتحة السقف من الميزات المريحة والمفضلة لدى ملاك السيارات؛ حيث تتواجد في نحو 35% من السيارات الفاخرة الجديدة حول العالم بفضل لمستها الجمالية وتوفيرها للتهوية المناسبة. 

ورغم قيمتها الجمالية والوظيفية، إلا أن فتحة السقف تتطلب صيانة دورية ومستمرة لحمايتها من الأعطال وتسريب المياه إلى داخل المقصورة.

وتتعرض فتحة السقف باستمرار للعوامل الجوية المباشرة من أشعة الشمس والأمطار والأتربة وأوراق الأشجار. ومن الضروري معرفة أن الفتحة لا تشكل عازلاً مائيًا بنسبة 100% حتى عند إغلاقها تمامًا، ولهذا السبب تحرص شركات السيارات على تزويدها بإطارات مطاطية مانعة للتسرب وقنوات تصريف مخصصة لشفط وتوجيه المياه بعيدًا عن المقصورة الداخلية.

علامات ومؤشرات تقترب من التسبب في تسريب المياه

تظهر بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى قرب حدوث تسريب في فتحة السقف قبل وصول المياه للداخل، ومن أبرزها:

  • تعطل المحرك الكهربائي أو ضعف أداؤه مما يمنع إغلاق الفتحة بشكل مستوٍ ومحكم مع سطح السقف.
  • وجود تشققات أو كسور بالزجاج تتيح نفاذ مياه الأمطار بكثافة.
  • جفاف وتآكل الجلب والمطاط المانع للتسرب؛ مما يسهم في نفاذ كميات كبيرة من المياه تتجاوز قدرة قنوات التصريف.
  • تجمع المياه وركودها داخل القنوات الأمامية للفتحة، وهو دليل مباشر على انسداد فتحات التصريف بالأتربة والمخلفات.

 

خطوات التنظيف الوقائي لحماية المطاط والمجاري

يتطلب الحفاظ على كفاءة فتحة السقف إجراء فحص وتنظيف دوري مرتين على الأقل سنوياً؛ حيث تبدأ العملية بفتح السقف بالكامل والتخلص من أي أوراق أو أتربة متراكمة عبر الشفط أو الالتقاط اليدوي.

ويوصى بمسح القنوات بمنشفة رطبة وتطبيق مادة مرطبة ومحافظة على المطاط لحمايته من الجفاف والتشقق. 

كما يفضل تشحيم مسارات حركة السقف باستخدام زيوت السيليكون المخصصة لضمان سلاسة حركة الفتح والإغلاق وتجنب إجهاد المحرك.

تسليك مجاري التصريف واختبار كفاءة المياه

يمكن تسليك خراطيم وقنوات التصريف انسدادًا باستخدام سلك خفيف مرن أو خيط تنظيف بلاستيكي ممتد لضمان إزالة العوالق بداخلها.

وللتأكد من نجاح العملية، يتم صب كمية بسيطة من الماء داخل القناة ومراقبة سرعة تصريفه للخارج؛ حيث أن انسداد هذه القنوات يؤدي لانسكاب المياه داخل السيارة وتلف السجاد الداخلي وظهور العفن وتلف المكونات الكهربائية والبطانة السقفية.

تسريب فتحة سقف السيارة

إعادة ضبط ومعايرة محرك فتحة السقف

قد تحتاج فتحة السقف إلى إعادة ضبط برمجة المحرك الإلكتروني لتسويتها كليًا مع السقف بعد التنظيف أو الصيانة.

وتختلف طريقة المعايرة بحسب الطراز؛ حيث تتطلب بعض السيارات تشغيل المحرك والضغط المستمر على زر الفتح الأوتوماتيكي لعدة ثوانٍ بعد الفتح الكامل، ثم تكرار الخطوة عند الإغلاق التام، بينما تعتمد طرازات أخرى على الضغط المستمر على زر الإمالة حتى سماع صوت النقر المؤكد لإتمام ضبط المحرك.

تسريب فتحة سقف السيارة تنظيف مجاري فتحة السقف صيانة مطاط السيارات أعطال محرك فتحة السقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

الأهلي

الغندور: الأهلي يحصل على توقيع نجم بتروجيت .. تفاصيل

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

الطقس في مصر

الأرصاد تحذّر: ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح يرفع الأمواج بالشواطئ

ترشيحاتنا

قتـ ـيل جوة العربية.. تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل سيارة نقل ذكي بالإسكندرية

قتـ ـيل جوة العربية.. تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل سيارة نقل ذكي بالإسكندرية

رسائل سيادية من زوطر الغربية.. انسحاب الجيش الإسرائيلي يمهد لمرحلة جديدة في جنوب لبنان

رسائل سيادية من زوطر الغربية.. انسحاب جيش الاحتلال يمهد لمرحلة جديدة في جنوب لبنان

إدمان بدون مخدرات.. الشاشات تسرق عقل طفلك بصمت وتهدد صحته النفسية

إدمان بدون مخدرات.. الشاشات تسرق عقل طفلك بصمت وتهدد صحته النفسية

بالصور

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

لون البول يكشف حالتك الصحية .. متى يكون الأمر خطيرًا؟

لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟
لون البول يكشف حالتك الصحية.. متى يكون الأمر خطيرًا؟

تحذير بريطاني عاجل.. طفيل خطير ينتقل للأطـ.فال عبر مياه حمامات السباحة

تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة
تحذير عاجل بريطاني من ابتلاع مياة حمام السباحة

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مُضر؟ .. الحقيقة قد تفاجئك

هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك
هل النوم بدون وسادة مفيد أم مضر؟ الحقيقة قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد