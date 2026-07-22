منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تعد فتحة السقف من الميزات المريحة والمفضلة لدى ملاك السيارات؛ حيث تتواجد في نحو 35% من السيارات الفاخرة الجديدة حول العالم بفضل لمستها الجمالية وتوفيرها للتهوية المناسبة.

ورغم قيمتها الجمالية والوظيفية، إلا أن فتحة السقف تتطلب صيانة دورية ومستمرة لحمايتها من الأعطال وتسريب المياه إلى داخل المقصورة.

وتتعرض فتحة السقف باستمرار للعوامل الجوية المباشرة من أشعة الشمس والأمطار والأتربة وأوراق الأشجار. ومن الضروري معرفة أن الفتحة لا تشكل عازلاً مائيًا بنسبة 100% حتى عند إغلاقها تمامًا، ولهذا السبب تحرص شركات السيارات على تزويدها بإطارات مطاطية مانعة للتسرب وقنوات تصريف مخصصة لشفط وتوجيه المياه بعيدًا عن المقصورة الداخلية.

علامات ومؤشرات تقترب من التسبب في تسريب المياه

تظهر بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى قرب حدوث تسريب في فتحة السقف قبل وصول المياه للداخل، ومن أبرزها:

تعطل المحرك الكهربائي أو ضعف أداؤه مما يمنع إغلاق الفتحة بشكل مستوٍ ومحكم مع سطح السقف.

وجود تشققات أو كسور بالزجاج تتيح نفاذ مياه الأمطار بكثافة.

جفاف وتآكل الجلب والمطاط المانع للتسرب؛ مما يسهم في نفاذ كميات كبيرة من المياه تتجاوز قدرة قنوات التصريف.

تجمع المياه وركودها داخل القنوات الأمامية للفتحة، وهو دليل مباشر على انسداد فتحات التصريف بالأتربة والمخلفات.

خطوات التنظيف الوقائي لحماية المطاط والمجاري

يتطلب الحفاظ على كفاءة فتحة السقف إجراء فحص وتنظيف دوري مرتين على الأقل سنوياً؛ حيث تبدأ العملية بفتح السقف بالكامل والتخلص من أي أوراق أو أتربة متراكمة عبر الشفط أو الالتقاط اليدوي.

ويوصى بمسح القنوات بمنشفة رطبة وتطبيق مادة مرطبة ومحافظة على المطاط لحمايته من الجفاف والتشقق.

كما يفضل تشحيم مسارات حركة السقف باستخدام زيوت السيليكون المخصصة لضمان سلاسة حركة الفتح والإغلاق وتجنب إجهاد المحرك.

تسليك مجاري التصريف واختبار كفاءة المياه

يمكن تسليك خراطيم وقنوات التصريف انسدادًا باستخدام سلك خفيف مرن أو خيط تنظيف بلاستيكي ممتد لضمان إزالة العوالق بداخلها.

وللتأكد من نجاح العملية، يتم صب كمية بسيطة من الماء داخل القناة ومراقبة سرعة تصريفه للخارج؛ حيث أن انسداد هذه القنوات يؤدي لانسكاب المياه داخل السيارة وتلف السجاد الداخلي وظهور العفن وتلف المكونات الكهربائية والبطانة السقفية.

تسريب فتحة سقف السيارة

إعادة ضبط ومعايرة محرك فتحة السقف

قد تحتاج فتحة السقف إلى إعادة ضبط برمجة المحرك الإلكتروني لتسويتها كليًا مع السقف بعد التنظيف أو الصيانة.

وتختلف طريقة المعايرة بحسب الطراز؛ حيث تتطلب بعض السيارات تشغيل المحرك والضغط المستمر على زر الفتح الأوتوماتيكي لعدة ثوانٍ بعد الفتح الكامل، ثم تكرار الخطوة عند الإغلاق التام، بينما تعتمد طرازات أخرى على الضغط المستمر على زر الإمالة حتى سماع صوت النقر المؤكد لإتمام ضبط المحرك.