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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الحق اشتري الذهب قبل ما يغلى .. والدواجن بـ 59 جنيهًا.. والقهوة مفيدة للقلب والكبد ومفاجأة بشأن حالة الجو

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الدواجن بـ 59 جنيهًا.. المنتجون يكشفون السبب في تراجع الأسعار

تشهد أسواق الدواجن موجة جديدة من التراجع في الأسعار، في خطوة تعكس وفرة الإنتاج واستقرار منظومة التوريد، وتمنح المستهلكين متنفسًا بعد فترات من التقلبات السعرية.

لدينا إكتفاء ذاتي

وأكد سامح السيد، عضو الإتحاد العام لاتحاد منتجي الدواجن، أن المنتجين يتكبدون خسائر فادحة، مشيرا إلى أنه لا نواجه مشكلة في إنتاج الدواجن، ولدينا إكتفاء ذاتي يكفي السوق المحلي.


برد الصيف أحد من السيف.. نصائح لتجنب الإصابة

رغم ارتباط نزلات البرد بفصل الشتاء، فإنها لا تغيب عن فصل الصيف، بل يؤكد الأطباء أن الإصابة بها قد تكون أشد في بعض الحالات نتيجة الانتقال المفاجئ بين الأجواء شديدة الحرارة والأماكن المكيفة، إلى جانب التعرض المباشر للهواء البارد والتغيرات السريعة في درجات الحرارة.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بنزلات البرد قد تحدث في جميع فصول السنة، إلا أن معدلات انتشارها تكون أعلى خلال فصل الشتاء، مع وجود حالات إصابة أيضًا خلال فصل الصيف.


الحق اشتري الذهب قبل ما يغلى .. نصيحة عاجلة للمواطنين من الشعبة

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار التقلبات العالمية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام.

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب عالميًا مع بداية التعاملات، متأثرة بحالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.


6 أشهر.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الأدوية العلاجية

يشهد قطاع الدواء في مصر تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود الدولة لتوفير مختلف المستحضرات الطبية وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، من خلال التوسع في توطين صناعة الأدوية وزيادة الإنتاج المحلي.

تحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري خلال موجة الطقس الحار.. فيديو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة التعرض للإجهاد الحراري خلال موجات الحر الشديدة، مؤكدًا أن هذه الحالة تُعد المرحلة التي تسبق ضربة الشمس، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

معظم الثعابين ليست سامة.. نصائح عاجلة بعد غزو الزواحف في المحافظات

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في رصد ظهور بعض القوارض والثعابين والزواحف في عدد من المناطق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية التي تدفع هذه الكائنات إلى الخروج من أماكن اختبائها بحثًا عن الغذاء أو مصادر المياه.

القهوة مفيدة للقلب وللكبد.. مفاجأة للمواطنين حالة تناول 3 فناجين

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، وبينما ارتبطت لسنوات طويلة بالتحذيرات الصحية، لكن العديد من الدراسات الحديثة كشفت عن تناولها باعتدال قد يحمل فوائد صحية متعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 22 يوليو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.10 جنيه

سعر الشراء: 50.96 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.36 جنيه

سعر الشراء: 58.20 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.58 جنيه

سعر الشراء: 68.38 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.61 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.91 جنيه

سعر الشراء: 13.88 جنيه.

القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 22 يوليو 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 39

الإسكندرية 34

شرم الشيخ 41

مطروح 31

أسوان 44

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 44

الدوحة 40

بغداد 45

الكويت 49

الخرطوم 42

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 34

مدريد 40

طوكيو 32

باريس 28

موسكو 25

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. "الكهرباء" تزف أخبارا سارة للمواطنين
 رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، تؤكد الدولة استمرارها في تنفيذ خطتها لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك من خلال توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وتعزيز جاهزية الشبكة القومية، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل مستمر.

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