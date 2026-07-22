رغم ارتفاع درجات الحرارة.. "الكهرباء" تزف أخبارا سارة للمواطنين

رغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، تؤكد الدولة استمرارها في تنفيذ خطتها لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك من خلال توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، وتعزيز جاهزية الشبكة القومية، ومتابعة معدلات الاستهلاك بشكل مستمر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية خلال فترات الذروة.

الكهرباء

وأكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة واستقرار رغم الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، مشددًا على عدم وجود أي خطط لتخفيف الأحمال أو اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال موجة الحر الحالية.

القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة

الكهرباء



وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن منظومة الكهرباء تمتلك القدرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، بفضل جاهزية الشبكة القومية واستمرار متابعتها على مدار الساعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

الكهرباء



وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن أقصى حمل سجلته الشبكة القومية أمس بلغ نحو 38.8 ألف ميجاوات، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز الأحمال حاجز 39 ألف ميجاوات خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

الكهرباء

وأضاف أن هذه المعدلات تقترب من أعلى حمل كهربائي سجلته مصر في أغسطس من العام الماضي، والذي بلغ 39.8 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن الشبكة القومية قادرة على التعامل مع تلك الأحمال المرتفعة دون التأثير على استقرار الخدمة أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال.



كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، بلغت نحو 4.15 تريليون جنيه، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الشبكة القومية.

التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة



وأوضح، أن هذه الاستثمارات تضمنت إنشاء 34 محطة محولات جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب رفع كفاءة أكثر من 40 محطة محولات، فضلًا عن التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن خطة الوزارة تستهدف إضافة 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه القدرات دخل الخدمة بالفعل، إلى جانب إدخال 200 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة ويرفع كفاءة تشغيلها.

تنفيذ استراتيجية الدولة



وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن الشبكة القومية للكهرباء جرى تصميمها وفق خطط مستقبلية تستوعب الزيادة السنوية في معدلات الطلب، مشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة وموجات الحر، ومواكبة النمو المتواصل في استهلاك الكهرباء.

كما أكد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، أن انقطاعات الكهرباء التي تشهدها بعض المناطق تعود إلى الأعطال الفنية وأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن بعض شبكات الكهرباء قديمة.

وقال أحمد عرفة، أن بعض الشبكات تحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة للحفاظ على كفاءتها وضمان استقرار الخدمة.

شبكات الكهرباء



وتابع أن تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ورفع كفاءة أعمال الصيانة يمثلان ضرورة للحد من الأعطال المتكررة، خاصة في المناطق التي تعتمد على شبكات قديمة لم تعد تتناسب مع معدلات الاستهلاك الحالية.

وفينفس السياق أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن الحكومة أعلنت عدم تطبيق خطة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي، مشيرًا إلى أن أي انقطاعات قد تشهدها بعض المناطق لا ترتبط بتخفيف الأحمال.

وقال إيهاب منصور، أن الإنقطاعات التي تحدث ترجع إلى أعطال فنية أو ضعف أعمال الصيانة، إلى جانب غياب التنسيق بين الجهات والمسؤولين في بعض الحالات.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية



وأوضح منصور أن معالجة هذه المشكلات تتطلب رفع كفاءة أعمال الصيانة الدورية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استقرار الخدمة والحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائي للمواطنين.