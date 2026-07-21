الكهرباء : 4.15 تريليون جنيه استثمارات لتطوير القطاع

كشف منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية، بلغت نحو 4.15 تريليون جنيه، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الشبكة القومية.

التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن هذه الاستثمارات تضمنت إنشاء 34 محطة محولات جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب رفع كفاءة أكثر من 40 محطة محولات، فضلًا عن التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن خطة الوزارة تستهدف إضافة 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه القدرات دخل الخدمة بالفعل، إلى جانب إدخال 200 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة ويرفع كفاءة تشغيلها.

تنفيذ استراتيجية الدولة

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن الشبكة القومية للكهرباء جرى تصميمها وفق خطط مستقبلية تستوعب الزيادة السنوية في معدلات الطلب، مشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة وموجات الحر، ومواكبة النمو المتواصل في استهلاك الكهرباء.