بروتوكول تعاون بين الأوقاف والقومي للمرأة لتعزيز التوعية المجتمعية

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، ودعم الجهود المشتركة في مجالات التوعية المجتمعية، وتمكين المرأة، وبناء الإنسان، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تكامل الأدوار بين مؤسساتها الوطنية.

الأوقاف والقومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية المجتمعية

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله إلى مقر المجلس، المستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من قيادات المجلس، حيث تفقد الوزير معرض المشغولات اليدوية بالمجلس، والذي ضم نماذج من الصناعات والحرف اليدوية التي أبدعتها سيدات من مختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بما يعكسه المعرض من إبداع المرأة المصرية، وقدرتها على الإنتاج، والحفاظ على التراث الوطني.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والمستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة ألفت عبد الصبور - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، والشيخ حسين القاضي - مدير عام الإدارة العامة للمراكز الثقافية والمكتبات.

كما حضر من جانب المجلس القومي للمرأة: الدكتورة نسرين البغدادي - نائبة رئيسة المجلس، وإيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، ونهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون اللجان والفروع، والمستشار محمد عافية المستشار القانوني للمجلس، ومي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة، وآية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأسماء البغدادي مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، وداليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

وفي مستهل الفعاليات، شاهد الحضور فيلمًا تسجيليًا بعنوان «على البر»، تناول الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وما تمثله من تحديات تستلزم تعزيز الوعي المجتمعي، وتكامل جهود مؤسسات الدولة في مواجهتها.

وزير الأوقاف: المرأة المصرية حصن الأمان وعمود الأسرة وقاطرة بناء الإنسان

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، موجهًا الشكر إلى المستشارة أمل عمار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة يمتد عبر العديد من الملفات، حتى تُوِّج اليوم بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يفتح آفاقًا أوسع لشراكة مؤسسية شاملة، تشمل مجالات التدريب ورفع الكفاءة، ولا سيما للعاملات بوزارة الأوقاف، بما يمثل إضافة نوعية للدولة المصرية.

وأكد الوزير أن وزارة الأوقاف تؤمن بأهمية بناء الشراكات مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومؤكدًا أن المجلس القومي للمرأة يمثل إحدى قاطرات التنمية؛ لأن المرأة هي أول وأعظم من يسهم في بناء الإنسان.

وأضاف أن المرأة المصرية لم يقتصر دورها على تربية الأجيال، وإنما كانت على مر التاريخ وزيرة، ومسئولة، وعالمة، ومثقفة، وشريكًا أصيلًا في صناعة الحضارة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين الوزارة والمجلس بما يحقق نقلة نوعية في العمل المشترك. ووجه وزير الأوقاف تحية تقدير وإجلال إلى المرأة المصرية، مؤكدًا أنها الوتد الراسخ للأسرة، وأن وراء كل ناجح سيدة عظيمة ربَّت وساندت وأعانت، فهي مصدر للإلهام، والمعرفة، والحنان، والإبداع، والعبقرية.

كما وجه الوزير الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي - قرينة فخامة رئيس الجمهورية - على دعمها الكامل للمجلس القومي للمرأة ولنساء مصر، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة يرفعان خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لما يوليه من اهتمام كبير بالمرأة المصرية، ورعايته الكاملة لكل صور التعاون الهادفة إلى دعمها، باعتبارها الجوهر الأصيل وحصن الأمان للأسرة والمجتمع. وأكد وزير الأوقاف استمرار التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، موجهًا الدعوة إلى المستشارة أمل عمار لزيارة وزارة الأوقاف ومسجد مصر.

من جانبها، رحبت المستشارة أمل عمار بوزير الأوقاف والوفد المرافق، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة هو بيت المرأة المصرية، وأن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل خطوة وطنية مهمة تعكس تكامل مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصون المجتمع من الأفكار المغلوطة والهدامة.

وأشادت رئيسة المجلس بما تشهده وزارة الأوقاف من تطور ملحوظ في عهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مثمنة ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين عبر عدد من المبادرات المشتركة، من بينها جلسات الدوار، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على الجانب التوعوي، بل يمتد إلى البرامج الاقتصادية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو تمكين للأسرة المصرية، مشيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به الأئمة والواعظات في دعم جهود التوعية، وترسيخ قيم الاستقرار المجتمعي. وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية المجتمعية وتمكين المرأة