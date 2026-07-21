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وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن محمد

تقدم  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، تلك الثورة الوطنية الخالدة التي شكَّلت محطةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث؛ بل تاريخ العالم، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، ومساعي التحرر الوطني، وأسهمت في بناء الدولة الوطنية الحديثة.

ويؤكد الوزير أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن، وتستلهم قيم العمل والإخلاص والتضحية من أجل رفعة مصر واستقرارها، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والازدهار.

 ختام تصفيات المرحلة قبل النهائية للموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء

وفي سياق آخر استضافت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم الاثنين، الموافق 20 من يوليو 2026م، تصفيات المرحلة قبل النهائية للموسم الثاني من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتعزيز روح التنافس العلمي، واكتشاف الكفاءات الدعوية المتميزة.

وشهدت التصفيات منافسات علمية بين مديريات: سوهاج، والفيوم، والبحيرة، والقاهرة، والغربية، والقليوبية، والمنيا، والسويس؛ في أجواء تنافسية اتسمت بالجدية والتميز، وعكست المستوى العلمي والدعوي الرفيع الذي يتمتع به الأئمة المشاركون.

وضمت لجنة التصفيات كلًّا من: الدكتور محمود الفخراني - مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية للدعوة، والدكتور محمد نصار - مدير عام الإدارة العامة للمساجد، والشيخ أحمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لمراحل المنافسة العلمية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء»، الذي يهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية للأئمة، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتشجيعهم على التميز والإبداع، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وإعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها في خدمة الدين والوطن.

وزير الأوقاف رئيس الجمهورية القوات المسلحة والشرطة أكاديمية الأوقاف ثورة يوليو

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