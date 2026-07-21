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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى الأعلى للإعلام تستدعي الممثل القانوني لقناة «الشمس» للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
عبد الوكيل ابو القاسم

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس»، وذلك في ضوء ما كشفت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما ورد إلى اللجنة من شكاوى، بشأن عدد من التجاوزات المهنية والإعلامية التي تضمنتها بعض البرامج المذاعة عبر القناة، بالمخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة من المجلس.

وتشمل الوقائع التي تنظرها اللجنة ما يلي:

أولًا: حلقة برنامج «هي وهما»، تقديم الأستاذة/ أميرة عبيد، المذاعة يوم 20 يوليو الجاري، والتي استضافت خلالها الأستاذة/ إيناس صابر، لما تضمنته من محتوى ينطوي على انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

ثانيًا: الشكوى المقدمة من نقابة المحامين ضد برنامج «بعد منتصف الليل»، تقديم الأستاذة/ دينا فكري، بشأن ترويج محتوى يسيء إلى النقابة.

ثالثًا: الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ضد برنامج «الرقابة البيطرية»، تقديم الأستاذة/ ياسمين خالد، بشأن نشر معلومات مغلوطة عن صناعة الدواجن، بما يؤثر سلبًا على حركة التداول، ويضر بثقة المستهلكين في منتجات الدواجن المصرية.

ومن المقرر أن تنظر لجنة الشكاوى هذه المخالفات خلال جلسة الاستماع، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح والضوابط والأكواد المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة المحامين الإعلامي عصام الأمير تنظيم الإعلام

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