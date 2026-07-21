ترشيد الطاقة علي المستوي الفردي والمؤسسي.. ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة توعوية تحت عنوان " تعزيز الوعي الفردي والمؤسسي بأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة "، ليواصل المجمع تنفيذ فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " أمن الطاقة مسؤولية الجميع " تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد .

عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بمجمع اعلامالداخلة، وحاضر فيها المهندسة أماني سعد صابر مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء الوادي الجديد، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب.

وأوضحت المهندسة أماني سعد أن ترشيد إستهلاك الطاقة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك يجب أن يشمل المستوى الفردي وكذلك المستوى المؤسسي .

وأكدت المهندسة إيمان على أهمية الدور الفردي في الحد من إستهلاك الطاقة ، من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وضبط درجات التكييف، وفصل الأجهزة الأليكترونية في حال عدم إستخدامها ، والاعتماد على مصابيح الكهرباء الموفرة .

كما حرصت على إبراز دور المؤسسات في ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال إرساء سياسات مستدامة تشمل تبني تقنيات الإضاءة الذكية ، والاعتماد على الطاقة المتجددة ، وتطبيق أنظمة التحكم الآلي في التكييف ، ورفع الوعي بين الموظفين بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال إطلاق حملات توعوية داخلية للموظفين ، وتوفير أدلة إرشادية حول الممارسات الصحيحة لإستهلاك الطاقة والمياه .

وأكدت على أن الترشيد لايعني التخلي عن الراحة، بل إستخدام الطاقة بذكاء ومسؤولية، وأن كل جهد للتوفير يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الإقتصاد الوطني وحماية الموارد للأجيال القادمة.

وفي ختام الندوة، أكدت المهندسة إيمان سعد أن ترشيد إستهلاك الطاقة مسؤولية جماعية تفرض إلتزاما يوميا وسلوكيا واعيا من جميع فئات المجتمع، مشددة على أن ترشيد إستهلاك الطاقة لم يعد خيارا ، بل أصبح ضرورة حتمية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الفردي والمؤسسي ، ومن الضروري تبني هذا النهج كأسلوب حياة للحفاظ على الموارد وتحقيق مستقبل أكثر إستدامة .

وكانت الندوة قد أوصت بضرورة تبني سلوكيات هادفة لترشيد الطاقة على المستوى الفردي من خلال شراء الأجهزة الموفرة، وتغيير بعض السلوكيات اليومية التي تؤدي للإسراف في إستخدام الطاقة، بالإضافة لتعزيز الوعي المؤسسي من خلال التحول للطاقة النظيفة، وإطلاق حملات للموظفين.

أدار الندوة مسؤول البرامج بمجمع اعلام الداخلة محمود عزت، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.