قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
مركز 6 وصخرة دفاع.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه في ميركاتو الصيف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ترشيد الطاقة علي المستوي الفردي والمؤسسي.. ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة توعوية تحت عنوان " تعزيز  الوعي الفردي والمؤسسي بأهمية  ترشيد إستهلاك الطاقة "، ليواصل  المجمع تنفيذ فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " أمن الطاقة مسؤولية الجميع "   تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف،  وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد .
عقدت الندوة بقاعة المؤتمرات بمجمع اعلامالداخلة،  وحاضر فيها المهندسة أماني سعد صابر مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء الوادي الجديد،  وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب. 
وأوضحت المهندسة أماني سعد أن ترشيد إستهلاك الطاقة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية،  مشيرة إلى أن تعزيز  الوعي بأهمية ترشيد  الاستهلاك  يجب أن يشمل المستوى الفردي وكذلك المستوى المؤسسي .
وأكدت  المهندسة إيمان على أهمية  الدور الفردي في الحد من إستهلاك الطاقة ، من خلال إطفاء  الإضاءة  غير الضرورية،  واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة  وضبط درجات التكييف، وفصل الأجهزة الأليكترونية في حال عدم إستخدامها ، والاعتماد على مصابيح الكهرباء الموفرة .
كما حرصت على إبراز دور المؤسسات في ترشيد إستهلاك الطاقة من خلال إرساء سياسات مستدامة تشمل تبني تقنيات  الإضاءة الذكية ، والاعتماد على الطاقة المتجددة ، وتطبيق أنظمة التحكم الآلي في التكييف ، ورفع الوعي بين الموظفين بأهمية ترشيد الاستهلاك من خلال إطلاق حملات توعوية داخلية للموظفين ، وتوفير  أدلة إرشادية حول الممارسات الصحيحة لإستهلاك الطاقة  والمياه .
وأكدت على أن الترشيد لايعني التخلي عن الراحة،  بل إستخدام الطاقة بذكاء ومسؤولية،  وأن كل جهد للتوفير  يسهم في خفض الانبعاثات ودعم الإقتصاد الوطني وحماية الموارد للأجيال القادمة. 
وفي ختام الندوة،  أكدت المهندسة إيمان سعد أن ترشيد إستهلاك الطاقة مسؤولية جماعية تفرض إلتزاما يوميا وسلوكيا واعيا من جميع فئات المجتمع،  مشددة على أن ترشيد إستهلاك الطاقة لم يعد خيارا ، بل أصبح ضرورة حتمية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الفردي والمؤسسي ، ومن الضروري تبني هذا النهج كأسلوب حياة للحفاظ على الموارد وتحقيق مستقبل أكثر إستدامة .
 وكانت الندوة قد أوصت بضرورة تبني سلوكيات هادفة لترشيد الطاقة على المستوى الفردي من خلال شراء الأجهزة الموفرة،  وتغيير بعض السلوكيات اليومية التي تؤدي للإسراف في إستخدام الطاقة،  بالإضافة لتعزيز الوعي المؤسسي  من خلال التحول للطاقة النظيفة،  وإطلاق حملات للموظفين. 
أدار  الندوة مسؤول البرامج بمجمع اعلام  الداخلة محمود عزت، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

شراء هاتف ذكي

قبل ما تشتري هاتف جديد.. 6 مزايا لا تتنازل عنها

ريدمي واتش 6 أكتيف وريدمي واتش 6 لايت

تسريبات Redmi Watch 6: شاشات AMOLED وبطارية ضخمة بأسعار تبدأ من 50 يورو

سامسونج جالاكسي تاب إس 12 وجالاكسي إس 26 إف إي

جوجل تُسرب أجهزة سامسونج القادمة.. إليك كل ما تريد معرفته عن Galaxy S26 FE وTab S12 المنتظرين

بالصور

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد