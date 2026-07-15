قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«معا من أجل أسرة مستقرة ومجتمع مزدهر».. ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم، الأربعاء، ندوة بقاعة الأنشطة بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، حاضر فيها مصطفى كمال، مدير مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة سحر محفوظ، المشرف الطبى على تنظيم الأسرة بالشئون الصحية.

استهلت غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام الندوة، بالترحيب بالمشاركين والمحاضرين، وشرحت دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالمشكلة السكانية والتعريف بأهم البرامج والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من التزايد السكانى ولتحقيق استقرار أسرى سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الصحية.

ونوهت إلى أن  مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس هدف الدولة من تحقيق الاستقرار الأسرى ومن خلال برامج الرعاية الصحية. 

فى سياق متصل، تحدث مصطفى كمال عن مكتب شكاوى المرأة المعنى بأى شكاوى للمرأة سواء متعلقة بالأحوال الشخصية أو العمل. 

ومن هذا المنطلق، تحدث مصطفى كمال عن مشروع قانون الأسرة الجديد والمواد المضافة إليه كوقاية  وعلاج فى نفس الوقت للمشكلات الأسرية، وهذا هو جوهر الاختلاف بينه وبين القانون القديم، حيث ركز القانون الجديد على أهمية فحوص ما قبل الزواج والمشكلات التى تنشأ أثناء فترة الخطبة.

وذكر أن فلسفة القانون أيضا تتركز فى الحد من ظاهرة الطلاق والمشكلات الناتجة عنه مثل الرؤية للأبناء، حيث منح القانون حق الأب فى الاستزارة أو الاستضافة للأبناء لعدة أيام حتى يكون هناك علاقة ودية بين الأب والأبناء كما قدم الأب فى ترتيب الحضانة إلى المرتبة الثانية 
وأكد على أن هناك بعض المواد القانونية عليها خلاف ولم يتم حسمها  وأن الأزهر الشريف لم يعرض رأيه حتى الآن وأضاف أن القانون قيد الدراسة والنقاش فى مجلس النواب حتى إقراره.  

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر محفوظ أهمية فحوص ما قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والأمراض المنقولة جنسيا، خاصة فى زواج الأقارب.

وأشارت إلى أن تنظيم الأسرة يعنى التخطيط الجيد من حيث عدد الأولاد ومدة المباعدة بين الحمل والآخر. 

وذكرت أن مدة المباعدة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى تستطيع الأم استعادة صحتها ومخزون العناصر الغذائية.

وحذرت من مخاطر الزواج المبكر الذى يعرض الأم والجنين لمخاطر صحية مثل الأنيميا وولادة أطفال ناقصى الوزن أما عن الحمل المتكرر والمتأخر فهو يعرض الأم لمشكلات صحية جسيمة تؤدى إلى الوفاة. 

وحذرت أيضا من مخاطر ختان الإناث، خاصة أنه مجرم بحكم القانون. 

وفى نهاية الندوة، أكدت الدكتورة سحر محفوظ أن خدمات تنظيم الأسرة متوفرة فى جميع ربوع المحافظة من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأكدت أن هذه الخدمات تقدم بالمجان بالكامل. 

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اعلام الخارجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

سعد سمير

سعد سمير يعلن اعتزاله كرة القدم

ديكلان رايس

مدرب إنجلترا: رايس جاهز للمشاركة أساسيا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يقدم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد