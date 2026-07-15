«معا من أجل أسرة مستقرة ومجتمع مزدهر».. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم، الأربعاء، ندوة بقاعة الأنشطة بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، حاضر فيها مصطفى كمال، مدير مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة سحر محفوظ، المشرف الطبى على تنظيم الأسرة بالشئون الصحية.

استهلت غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام الندوة، بالترحيب بالمشاركين والمحاضرين، وشرحت دور قطاع الإعلام الداخلى للتوعية بالمشكلة السكانية والتعريف بأهم البرامج والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من التزايد السكانى ولتحقيق استقرار أسرى سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الصحية.

ونوهت إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد يعكس هدف الدولة من تحقيق الاستقرار الأسرى ومن خلال برامج الرعاية الصحية.

فى سياق متصل، تحدث مصطفى كمال عن مكتب شكاوى المرأة المعنى بأى شكاوى للمرأة سواء متعلقة بالأحوال الشخصية أو العمل.

ومن هذا المنطلق، تحدث مصطفى كمال عن مشروع قانون الأسرة الجديد والمواد المضافة إليه كوقاية وعلاج فى نفس الوقت للمشكلات الأسرية، وهذا هو جوهر الاختلاف بينه وبين القانون القديم، حيث ركز القانون الجديد على أهمية فحوص ما قبل الزواج والمشكلات التى تنشأ أثناء فترة الخطبة.

وذكر أن فلسفة القانون أيضا تتركز فى الحد من ظاهرة الطلاق والمشكلات الناتجة عنه مثل الرؤية للأبناء، حيث منح القانون حق الأب فى الاستزارة أو الاستضافة للأبناء لعدة أيام حتى يكون هناك علاقة ودية بين الأب والأبناء كما قدم الأب فى ترتيب الحضانة إلى المرتبة الثانية

وأكد على أن هناك بعض المواد القانونية عليها خلاف ولم يتم حسمها وأن الأزهر الشريف لم يعرض رأيه حتى الآن وأضاف أن القانون قيد الدراسة والنقاش فى مجلس النواب حتى إقراره.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر محفوظ أهمية فحوص ما قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والأمراض المنقولة جنسيا، خاصة فى زواج الأقارب.

وأشارت إلى أن تنظيم الأسرة يعنى التخطيط الجيد من حيث عدد الأولاد ومدة المباعدة بين الحمل والآخر.

وذكرت أن مدة المباعدة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى تستطيع الأم استعادة صحتها ومخزون العناصر الغذائية.

وحذرت من مخاطر الزواج المبكر الذى يعرض الأم والجنين لمخاطر صحية مثل الأنيميا وولادة أطفال ناقصى الوزن أما عن الحمل المتكرر والمتأخر فهو يعرض الأم لمشكلات صحية جسيمة تؤدى إلى الوفاة.

وحذرت أيضا من مخاطر ختان الإناث، خاصة أنه مجرم بحكم القانون.

وفى نهاية الندوة، أكدت الدكتورة سحر محفوظ أن خدمات تنظيم الأسرة متوفرة فى جميع ربوع المحافظة من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأكدت أن هذه الخدمات تقدم بالمجان بالكامل.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد.