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تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن تعليق نبات الشيح داخل المنزل أو في محيطه يمنع دخول الثعابين، وهي معلومة متداولة منذ سنوات، لكنها لا تستند إلى أي دليل علمي. وفي تصريحات خاصة لـصدى البلد، كشف سمير كوبرا، صياد الثعابين والمحافظ على البيئة، حقيقة هذه المعتقدات، موضحًا الطرق الفعالة التي تقلل من احتمالية ظهور الثعابين.

الشيح لا يطرد الثعابين

أكد سمير كوبرا أن الاعتقاد بأن الشيح أو أي نبات آخر يطرد الثعابين هو مجرد خرافة شعبية، موضحًا أنه لا توجد نباتات ثبت علميًا أنها تمنع الثعابين من دخول المنازل بمجرد وجودها في المكان.

الشيح 

وأضاف أن الثعبان لا يتجنب مكانًا بسبب رائحة نبات معين، وإنما يبحث دائمًا عن بيئة مناسبة توفر له الأمان والغذاء.

لماذا تدخل الثعابين إلى المنازل؟

أوضح صياد الثعابين أن وجود الثعابين يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

  • تراكم الكراكيب والمخلفات التي توفر أماكن للاختباء.
  • انتشار الفئران والقوارض التي تُعد غذاءً رئيسيًا للثعابين.
  • وجود فتحات أو شقوق تسمح بدخولها إلى المنزل أو الحديقة.
  • وأشار إلى أن إزالة هذه العوامل يقلل بشكل كبير من فرص ظهور الثعابين.

كيف تحمي منزلك من الثعابين؟

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

قدم سمير كوبرا عدة نصائح للوقاية من دخول الثعابين، وهي:

  • الحفاظ على نظافة المنزل والمحيط الخارجي.
  • التخلص من الأكوام والأخشاب والمخلفات التي قد تتحول إلى مخابئ.
  • مكافحة الفئران والقوارض باستمرار.
  • إغلاق الفتحات والشقوق الموجودة في الجدران أو أسفل الأبواب.

لا تعتمد على الوصفات الشعبية

وشدد سمير كوبرا في ختام تصريحاته لـصدى البلد على ضرورة عدم الاعتماد على الوصفات والمعتقدات الشعبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تعليق الشيح أو غيره من النباتات، لأنها لا توفر حماية حقيقية من الثعابين.

وأكد أن الوقاية تعتمد على النظافة، وإزالة مصادر الغذاء وأماكن الاختباء، مع التواصل مع المختصين في حال ظهور أي ثعبان، وعدم محاولة التعامل معه بطريقة عشوائية حفاظًا على سلامة الجميع.

 https://youtube.com/shorts/ZYUBT03Po_g

الشيح الثعابين الشيح لا يطرد الثعابين لماذا تدخل الثعابين إلى المنازل

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تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

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