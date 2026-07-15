قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم استخراج بيانات النجاح والرسوب والتصديق على الشهادات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية ، مؤكدة ما يلي :

عند طلب استخراج بيان ( نجاح - رسوب - غياب - قيد معادلات - عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة - كشف درجات - التصديق على الشهادات - تاريخ اعتماد النتيجة - تعديل الأسماء - الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية - الافادات الصادرة ) .. يسدد الطالب مقابل تلك الخدمة طبقا للمبالغ الموضحة فيما يلي :

- استخراج بيان نجاح أو كشف درجات أو بيان رسوب أو غياب (ويسلم في اليوم التالي) : إجمالي 100 جنيه

-تعديل الاسم والافادات الصادرة من الإدارة : 150 جنيه

-استخراج بيان معادلة الشهادات : 150 جنيه

- استخراج كشف درجات مترجم إلى اللغة الأجنبية : 300 جنيه

-الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية : 150 جنيه

-التصديق على الشهادات : 80 جنيه

- استخراج بيان عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة وما يعادلها : 100 جنيه

ويلصق طابع الشهيد على الطلب المقدم ، بالإضافة إلى طابع المهن التعليمية في حالة طلب استخراج محرر من المحررات المذكورة

وبالنسبة للبيانات المطلوب استلامها في نفس يوم تقديم الطلب، بسدد الطالب مقابل الاستعجال مبلغا قدره 25 جنيه

وفي حالة استخراج بيان قيد أو بيان خاص بنتائج امتحانات النقل أو الشهادات العامة ، يسدد طالب الخدمة مقابل خدمة استخراج البيان المطلوب أو الشهادات العامة المطلوبة ، طبقا لما سبق توضيحه ، كما يشدد طالب الخدمة المبلغ الوارد بالقرار الوزاري الذي يصدر سنويا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات وكذا مقابل الخدمات الإضافية ، ومقابل النقل أو التحويل بين المدارس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، وبعد التأكد من سداد الطالب للمصروفات الدراسية للسنوات السابقة على النقل أو سنة الحصول على البيان المطلوب

ويسدد الطالب مقابل الخدمة ومقابل الإستعجال في حالة طلبه من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للمستفيد ، وكود الطالب للطلاب غير المصريين ، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

وتحصل المبالغ المشار إليها بالمادة الأولى وتوزع على النحو التالي :

- رسم تنمية الموارد وقيمة ضريبة الدمغة النوعية باسم الوحدة الحسابية للإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية كود مؤسسي رقم 10601811 (حصيلة رسم المحررات وباقي الاوعية الخاضغة لضريبة الدمغة النوعية - حساب الإيرادات )

- الرسم الإضافي لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

- مقابل الحصول على خدمة البحث والنسخ والتصديق والترجمة وقيمة الاستعجال لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية