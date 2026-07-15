قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة القرية المنتجة
هشام حنفي ينتقد رحيل معتمد جمال: الزمالك فرّط في مدرب بطل الدوري
35 سؤالاً بـ 60 درجة.. تفاصيل مهمة عن امتحان الإحصاء ثانوية عامة 2026
رحلة لم تدم طويلًا .. ماذا قدّم محمود تريزيجيه مع الأهلي قبل انتقاله إلى الدوري السعودي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء .. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والطماطم عند 25 جنيهاً
قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم استخراج بيانات النجاح والرسوب والتصديق على الشهادات
رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ"صدى البلد" عن حلول عاجلة لزيادة إنتاجية الفدان في مصر
زيلينسكي وماكرون يعتمدان خارطة طريق لاقتناء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز رافال
اليوم.. محاكمة البلوجر محمد علاء الشهير بـ«أوتاكا» على خليفة اتهامه بالإتجار في المخدرات
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.. يواصل التحرك فوق 50 جنيهًا
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل
بأمر الفيفا؟ | الأرجنتين على أعتاب كأس العالم ووقائع مُثيرة واتهامات بالفساد تُعيد الفيفا إلى دائرة الشكوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن رسوم استخراج بيانات النجاح والرسوب والتصديق على الشهادات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية ، مؤكدة ما يلي :

عند طلب استخراج بيان ( نجاح - رسوب - غياب - قيد معادلات - عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة - كشف درجات - التصديق على الشهادات - تاريخ اعتماد النتيجة - تعديل الأسماء - الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية - الافادات الصادرة ) .. يسدد الطالب مقابل تلك الخدمة طبقا للمبالغ الموضحة فيما يلي :

- استخراج بيان نجاح أو كشف درجات أو بيان رسوب أو غياب (ويسلم في اليوم التالي) : إجمالي 100 جنيه 
-تعديل الاسم والافادات الصادرة من الإدارة : 150 جنيه 
-استخراج بيان معادلة الشهادات : 150 جنيه
- استخراج كشف درجات مترجم إلى اللغة الأجنبية : 300 جنيه
-الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية : 150 جنيه
-التصديق على الشهادات : 80 جنيه
- استخراج بيان عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة وما يعادلها : 100 جنيه

ويلصق طابع الشهيد على الطلب المقدم ، بالإضافة إلى طابع المهن التعليمية في حالة طلب استخراج محرر من المحررات المذكورة

وبالنسبة للبيانات المطلوب استلامها في نفس يوم تقديم الطلب، بسدد الطالب مقابل الاستعجال مبلغا قدره 25 جنيه

وفي حالة استخراج بيان قيد أو بيان خاص بنتائج امتحانات النقل أو الشهادات العامة ، يسدد طالب الخدمة مقابل خدمة استخراج البيان المطلوب أو الشهادات العامة المطلوبة ، طبقا لما سبق توضيحه ، كما يشدد طالب الخدمة المبلغ الوارد بالقرار الوزاري الذي يصدر سنويا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات وكذا مقابل الخدمات الإضافية ، ومقابل النقل أو التحويل بين المدارس لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، وبعد التأكد من سداد الطالب للمصروفات الدراسية للسنوات السابقة على النقل أو سنة الحصول على البيان المطلوب

ويسدد الطالب مقابل الخدمة ومقابل الإستعجال في حالة طلبه من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للمستفيد ، وكود الطالب للطلاب غير المصريين ، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

وتحصل المبالغ المشار إليها بالمادة الأولى وتوزع على النحو التالي :

- رسم تنمية الموارد وقيمة ضريبة الدمغة النوعية باسم الوحدة الحسابية للإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية كود مؤسسي رقم 10601811 (حصيلة رسم المحررات وباقي الاوعية الخاضغة لضريبة الدمغة النوعية - حساب الإيرادات )

- الرسم الإضافي لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

- مقابل الحصول على خدمة البحث والنسخ والتصديق والترجمة وقيمة الاستعجال لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

ساندي

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

الشعير

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

بالصور

اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة القرية المنتجة

اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"
اجتماع تنسيقي لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة لمتابعة مبادرة "القرية المنتجة"

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل
تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير.. وهذا سر نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد