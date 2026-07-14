هل الشاي الأخضر أفضل من الأسود؟

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن الشاي الاخضر أكثر فائدة للصحة من الشاي الأسود.. فما الحقيقة؟!

الشاي الأخضر مقابل الشاي الأسود

ووفقا لموقع webmd الشاي الأخضر والأسود يُستخرجان من نفس النبتة، وهي الكاميليا الصينية ويكمن الاختلاف في طريقة معالجة الأوراق بعد الحصاد.

تُسخّن أوراق الشاي الأخضر وتُجفف على الفور، و هذا يمنعها من التخمر، لذا تبقى فاتحة اللون والطعم.

تُترك أوراق الشاي الأسود لتتخمر، أي أنها تتعرض للهواء وتتفاعل مع الأكسجين. هذا التغير الطبيعي يجعلها أغمق لوناً ويمنح الشاي نكهة أقوى.

يحتوي كلا النوعين من الشاي على مضادات الأكسدة والكافيين، ولكن بأشكال مختلفة.

الشاي الأخضر والأسود كلاهما من أنواع الشاي الحقيقية، على عكس شاي الأعشاب، ويحتويان بشكل طبيعي على الكافيين و عادةً ما يحتوي الشاي الأخضر المُخمّر على نسبة كافيين أقل من الشاي الأسود، باستثناء الماتشا، الذي يُصنع من أوراق الشاي الكاملة المطحونة وهو أكثر تركيزًا.