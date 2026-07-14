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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.. وتحذر من تداعيات التصعيد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، فو تسونج، إن الهجمات الأمريكية على إيران دفعت منطقة الشرق الأوسط إلى "حافة الهاوية"، محذرًا من أن استمرار التصعيد يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويزيد من تعقيد الأوضاع.

وأضاف المندوب الصيني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن التوترات المتصاعدة في المنطقة باتت تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في البحر الأحمر، في ظل تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الملاحة الدولية وأمن التجارة العالمية.

وأكد فو تسونج أن بلاده تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الصين تمارس قيودًا صارمة لضمان تنفيذ قرار حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثيين، في إطار التزامها بالقرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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