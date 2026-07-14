جلسة ساخنة بمجلس الأمن.. واشنطن تتهم إيران بتسليح الحوثيين وتطالب بتحرك دولي حازم

شهد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية، وجه خلالها المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، سلسلة من الاتهامات لإيران وجماعة الحوثي، مؤكداً أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الجماعة يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وقال المندوب الأمريكي إن طائرة إيرانية نقلت معدات عسكرية إلى الحوثيين، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن نحو 70% من المواد المحظورة التي تصل إلى الجماعة وإيران يأتي مصدرها من الصين.

وأضاف أن الحوثيين، بدعم من إيران، يواصلون استهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل تحدياً خطيراً للاستقرار الدولي وحرية التجارة العالمية.

وأكد والتز أن الحوثيين "لا يدافعون عن اليمن كما يزعمون، بل يهددون المدنيين ويقوضون فرص السلام"، مشدداً على أن الجماعة لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن التصريحات والوعود "لا قيمة لها ما دام الحوثيون يواصلون رفض تنفيذ القرارات الدولية".

ودعا المندوب الأمريكي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، والعمل على حماية الملاحة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.