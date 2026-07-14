أسامة كمال: أسعار النفط قد تصل لـ 100 دولار إذا استمرت التوترات بين طهران وواشنطن

أكد أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار النفط العالمية تتأرجح في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات بين إيران وامريكا .



وقال أسامة كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" أسعار النفط ارتفعت لأسعار تتراوح بين 85 و87 دولار للبرميل ".

وتابع أسامة كمال :" العالم يشهد ازمة طاقة غير مسبوقة بسبب عدم التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة ينهي الحرب ".



وأكمل اسامة كمال :" مع ارتفاع التوترات والتصعيد العسكري بين إيران وأمريكا قد ترتفع أسعار النفط وتصل لـ 100 دولار مرة اخرى".