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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد صعود النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار
أمل مجدى
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يهتم المواطنين بمتابعة سعر البنزين والسولار خصوصا أنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

وعالميا ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2%، اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في 4 أسابيع، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، في وقت صعد فيه الجانبان هجماتهما في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.68 دولار، أو بنسبة 2%، إلى 84.98 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.65 دولار، أو بنسبة 2.1%، إلى 79.79 دولار للبرميل.

كان خام برنت قد قفز بنسبة 9.6% في الجلسة السابقة، مسجلًا أكبر مكاسب يومية له منذ مايو 2020.

وبذلك، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أن وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في 17 يونيو الماضي.

أسعار البنزين والسولار اليوم  

وعلي المستوي المحلي، حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

ويرصد موقع "صدى البلد"أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار البنزين والسولار اليوم 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

ارتفعت أسعار البنزين خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

تفعيل لجنة التسعير التلقائي

في خطوة تهدف إلى ربط أسعار البنزين والسولار اليوم بالتكلفة الحقيقية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، أعلنت الحكومة إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستعود للاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة شهدت تثبيت أسعار الوقود، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة أو خفض الأسعار، وإنما يمثل عودة للمراجعات الدورية التي ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

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