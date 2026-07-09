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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين رسميا اليوم

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

بعد الحديث مجدداً عن أسعار البنزين وحقيقة زيادة الوقود في مصر ، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 125 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

أسعار البنزين اليوم الخميس في مصر


استقرت أسعار البنزين بأنواعه في محطات الوقود عند المستويات التالية:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر

بنزين 95: 24.00 جنيها للتر

أسعار السولار والكيروسين اليوم


كما واصل كل من السولار والكيروسين ثباتهما دون أي تغيير، وجاءت الأسعار كالتالي:

السولار: 20.50 جنيه للتر

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم
 

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، فقد استقرت الأسعار أيضًا عند:

الأنبوبة المنزلية: 275 جنيهًا

الأنبوبة التجارية: 550 جنيهًا

اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

حقيق تعديل أسعار الوقود 

وتؤكد الحكومة حتى الآن عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار الوقود، مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية إلى حين انعقاد اللجنة وإعلان نتائج مراجعتها الدورية. 

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية واضطرابات حركة نقل النفط عبر بعض الممرات البحرية، مما يجعل قرارات التسعير المحلية أكثر تعقيداً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ما هي لجنة التسعير التلقائي؟

تتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق مرة كل ثلاثة أشهر، وفق معادلة اقتصادية تعتمد على عدد من المؤشرات الأساسية. 
 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر


وتشمل هذه المؤشرات متوسط أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، والاستيراد، والتكرير، والشحن، والتأمين، والنقل، والتوزيع. 

وتهدف هذه الآلية إلى جعل أسعار البنزين والسولار أكثر ارتباطاً بالتكلفة الحقيقية، بدلاً من تثبيت الأسعار لفترات طويلة رغم تغير أسعار النفط أو أسعار الصرف. 

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق نظام التسعير التلقائي منذ عام 2019، مع إجراء مراجعات ربع سنوية للأسعار، مع استمرار استثناء بعض المنتجات التي تخضع لسياسات دعم وتسعير مختلفة.

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