جحيم يلتهم فرنسا .. استنفار للسلطات بعد اشتعال 300 حريق في 24 ساعة

أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أنه تم تسجيل أكثر من 300 حريق في أنحاء فرنسا يوم الأربعاء، في ظل استمرار البلاد في مكافحة موجة الحر الشديدة وحرائق الغابات المحلية.

كما وجّه السلطات المحلية بالتعاون مع فرق الإطفاء والإنقاذ لتعبئة رجال الإطفاء المتطوعين، كلما دعت الحاجة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لو فيجارو"، الفرنسية.

وحذر علماء فرنسيون بارزون من أن تحويل المباني التي تُعتبر "مصانع تدفئة" إلى مساكن لائقة يُعد ضرورة ملحة للصحة العامة.

وحث المجلس الأعلى للمناخ في فرنسا، وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تقييم جهود الحكومة في مجال المناخ، صانعي السياسات يوم الخميس على تحسين المساكن وجعل إنشاء مساحات خضراء مظللة جزءًا لا يتجزأ من التجديد الحضري.

وخلص التقرير السنوي، في نسخته الثامنة، إلى أن فرنسا "غير مستعدة" لمواجهة العواقب الخطيرة لتغير المناخ، وأن السياسات الحالية "غير كافية" لتجنب تفاقم المخاطر.

وأعرب العلماء عن أسفهم لتباطؤ العمل المناخي، ودعوا إلى وضع خطة موحدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.