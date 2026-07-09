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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. يتيح موقع صدى البلد خدمة الإستعلام عنها مجاناً بجميع محافظات مصر 

تبدأ خدمة إتاحة الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس موقع صدى البلد اليوم بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

سيتمكن طلاب الدبلومات الفنية اليوم من الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس من خلال الدخول على موقع صدى البلد https://www.elbalad.news/ ثم ادخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة ، بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم مالية .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

يأتي ذلك بعد قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ  اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية … اليوم

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات، خبر سيتم إعلانه رسميا من وزارة التربية والتعليم اليوم ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  ، تكشف  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي التفاصيل كاملة وتعلن رسميا ظهور نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 ـ ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس - ظهور نتيجة دبلوم الزراعة برقم الجلوس وغيرها من التخصصات 

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وكانت قد انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لإعتمادها اليوم

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