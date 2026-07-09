انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

أفادت تقارير إعلامية بسماع انفجارات في محيط مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت مصادر متطابقة أن الانفجارات جاءت بالتزامن مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، بينما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر داخل القاعدة.

كما أعلنت السلطات البحرينية في وقت سابق تفعيل أنظمة الدفاع الجوي واعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، مع دعوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، فيما تواصل الجهات الرسمية تقييم الموقف ومتابعة التطورات.