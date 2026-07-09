الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في تطور أمني لافت يعكس اتساع رقعة التوتر العسكري في منطقة الخليج، بالتزامن مع تصاعد المواجهات الإقليمية خلال الساعات الأخيرة.



وأوضح الجيش الكويتي، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع الأهداف المعادية فور رصدها، مؤكداً أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق جاءت نتيجة عمليات الاعتراض التي نفذتها منظومات الدفاع الجوي، وليس بسبب سقوط مقذوفات داخل الأراضي الكويتية. كما دعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة.



ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حالة استنفار أمني غير مسبوقة، على خلفية التصعيد العسكري المتبادل في المنطقة، حيث أعلنت دول خليجية أخرى، من بينها البحرين، تفعيل إجراءاتها الدفاعية وإطلاق صفارات الإنذار الاحترازية، في ظل المخاوف من اتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.