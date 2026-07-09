لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال كاجوال باللون البينك، ونسقت معه توب باللون الابيض وقميص باللون الاصفر ليكشف جمالها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري