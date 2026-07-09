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بمحرك 12 سلندر .. باجاني هوايرا 70 ديريتشو| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك 12 سلندر .. باجاني هوايرا 70 ديريتشو| صور

اجاني هوايرا 70 ديريتشو
اجاني هوايرا 70 ديريتشو
إبراهيم القادري

أعلنت شركة باجاني عن طرازها الجديد باجاني هوايرا 70 ديريتشو، وتنتمي هوايرا 70 لفئة السيارات الرودستر المكشوفة، وتجمع بين الهيكل الكربوني الفائق والنقاء الميكانيكي الكلاسيكي، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو

وتعد سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو النسخة الثانية من أصل 3 سيارات فقط سيتم إنتاجها عالمياً ضمن سلسلة هوايرا 70 المخصصة لتكريم الأب الروحي للعلامة هوراشيو باجاني.

مواصفات باجاني هوايرا 70 ديريتشو

سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو

زودت سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل خارجي يتكون من لونين مذهلين يدمجان بين البرتقالي اللؤلؤي، واللمسات الزرقاء الساحرة وتؤكد باجاني أن هذا المزيج اللوني يمنح العين شعورا بالخفة والحركة المستمرة للأمام حتى والسيارة واقفة، وبها تموجات ألياف الكربون المكشوفة بنمط عظام السمكة الأيقوني.

سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو

بالإضافة إلى أن سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو بها، ألومنيوم مشغول بدقة مع طلاء مؤكسد من التيتانيوم اللامع، جنوط مقاس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، ويعلو خلفيتها جناح رياضي ضخم مدمج مع فتحة تهوية علوية تطفو فوق رؤوس الركاب لتغذية المحرك بالهواء النقي.

سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو

ويوجد بـ سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو، مقصورة مصنوعة يدوياً بالكامل تدمج بين جلود ناصعة البياض ، وجلود زرقاء ثلاثية الألوان، وتطريزات يدوية متباينة، وألياف كربون باللون الأزرق، وتم طلاء عجلة القيادة ومقبض الجير العادي باللون البرتقالي اللؤلؤي، كما تم وضع شعارات Huayra 70 Derecho المحفورة على ألواح الأبواب الداخلية الفاخرة؛ لتوثيق حصرية النسخة.

محرك باجاني هوايرا 70 ديريتشو

سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو

تستمد سيارة باجاني هوايرا 70 ديريتشو قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 852 حصانا، وبها عزم دوران 1100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتصل سرعتها القصوي إلي 350 كم/ساعة .

باجاني هوايرا 70 ديريتشو السيارات الرودستر المكشوفة هوايرا 70 مواصفات باجاني هوايرا 70 هوايرا 70 ديريتشو شعارات Huayra 70 Derecho السيارات الرودستر الهيكل الكربوني

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