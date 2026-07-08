مصدر إسرائيلي: الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب بأنها ستوجه ضربات قوية لإيران الليلة

كشف مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم توجيه ضربات قوية ضد أهداف إيرانية خلال الساعات المقبلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجانب الأمريكي أبلغ المسؤولين الإسرائيليين مسبقاً بخططه العسكرية، في إطار التنسيق الأمني القائم بين البلدين، دون الكشف عن تفاصيل الأهداف أو طبيعة العمليات المرتقبة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب، وأن المؤسسة الأمنية رفعت مستوى التأهب تحسباً لأي رد إيراني محتمل قد يستهدف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية في المنطقة.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، وسط تبادل للهجمات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية يؤكد أو ينفي ما أورده المصدر الإسرائيلي بشأن توقيت أو نطاق الضربات المحتملة.

