البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، أربع خطوات عملية لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن الإنسان الناجح هو من يوازن بين العقل واليد والقلب، ويحرص على استثمار وقته في التعلم والعمل بدلًا من إضاعته في التسلية.

وأوضح قداسته أن الطريق إلى النجاح يبدأ بـ النظام والدقة والفكر المرتب، ثم الاجتهاد والعمل الجاد، يليهما الإيمان والثقة بالله مع طول الأناة، وأخيرًا امتلاك حلم واضح والسعي لتحقيقه.

صفات الشباب الناجح

وأشار إلى أن الرضا والاجتهاد وتطوير الذات من أهم صفات الشباب الناجح، بينما تقود الشكوى وإلقاء اللوم على الآخرين إلى الفشل، مستشهدًا بنموذجي برج بابل وسور أورشليم من الكتاب المقدس.

وأكد قداسة البابا أن الأغنياء هم الذين يشترون الوقت ويعرفون قيمة كل دقيقة، أما الإنسان الطموح فيستثمر وقته في التعليم والبحث وبناء نفسه، بينما يضيع الكسلان وقته في التسلية.