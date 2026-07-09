آسف لكل من تعلق بالحلم.. أول تعليق من إمام عاشور بعد وداع مصر لكأس العالم

حرص إمام عاشور، نجم منتخب مصر، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية عقب وداع الفراعنة منافسات كأس العالم، مؤكدًا حزنه الشديد لعدم تحقيق حلم مواصلة المشوار في البطولة، رغم القتال حتى اللحظات الأخيرة.

إمام عاشور

وكتب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله على كل شيء.. فيه هزائم بتوجع أكتر من أي كلام، ودي واحدة منهم. آسف لكل شخص كان متعلق بالحلم، ولكل حد كان مؤمن بينا ومستني نفرحه. كنا نفسنا نكمل المشوار ونحقق اللي يليق بدعمكم، وحاربنا بكل اللي عندنا، لكن قدر الله وما شاء فعل».

ووجّه لاعب منتخب مصر الشكر للجهاز الفني وزملائه، مؤكدًا أن الجميع بذل أقصى ما لديه طوال البطولة، وقال: «كل الشكر والتقدير للجهاز الفني، ولكل زمايلي اللاعبين على المجهود والروح والقتال حتى آخر لحظة، والشكر الأكبر لكل من ساندنا ووقف في ضهرنا وآمن بينا من أول يوم لآخر دقيقة».

واختتم إمام عاشور رسالته بالتأكيد على أن المنتخب سيعود أكثر قوة في المرحلة المقبلة، قائلًا: «وعد إننا هنرجع أقوى، وهنفضل نقاتل بكل ما عندنا عشان نفرحكم ونشرف اسم مصر.. تحيا مصر دائمًا».