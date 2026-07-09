ترامب: إذا هاجمت إيران الملاحة مجدداً فستواجه ضربات أشد قوة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة استهداف الملاحة الدولية مجدداً، مؤكداً أن أي هجوم جديد على السفن أو الممرات البحرية سيقابل برد عسكري أكثر قوة وحسماً من قبل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف حرية الملاحة، مشدداً على أن "إيران إذا هاجمت الملاحة مجدداً، فستواجه ضربات أشد قوة"، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا استمرت الهجمات في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، بالتنسيق مع حلفائها، مؤكداً أن ضمان أمن الملاحة الدولية يمثل أولوية استراتيجية لا يمكن التهاون بشأنها.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، عقب تبادل الضربات العسكرية واتهامات متبادلة بشأن تهديد أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.

ويخشى مراقبون أن تؤدي التهديدات المتبادلة إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وسط دعوات دولية لضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي لتجنب اندلاع مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

