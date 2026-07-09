العقل واليد والقلب.. البابا تواضروس يكشف عن 3 عطايا إلهية تصنع حضارة الإنسان

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، أن الله منح الإنسان ثلاث عطايا إلهية تشكل أساس نجاحه وبنائه للحضارة، وهي: العقل واليد والقلب.

العقل واليد والقلب

وأوضح قداسته أن العقل هو عطية التفكير والإبداع بلا حدود، بينما تمثل اليد وسيلة العمل والإنتاج وصناعة الحضارة، إلى جانب أهمية الراحة وفق الوصية الإلهية، أما القلب فهو موضع لقاء الإنسان بالله، وينبوع المحبة والحياة الروحية والعبادة.

وأشار قداسة البابا إلى أن العقل واليد يراهما الناس، بينما القلب يراه الله وحده، مؤكدًا أن الإنسان يحقق النجاح الحقيقي عندما يوازن في حياته بين أن يكون عاقلًا يفكر، وعاملًا يجتهد، وعابدًا يرتبط بالله.

وجاءت هذه الرسائل ضمن عظة "قانون النجاح"، التي واصل خلالها قداسة البابا سلسلة "قوانين روحية للحياة"، مقدمًا للشباب مبادئ عملية لبناء حياة ناجحة ومتوازنة.