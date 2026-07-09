أمير هشام: الزمالك يبحث عن مدرب أجنبي.. ولا زال موقف معتمد جمال غامض

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك فوجئ بإعلان نادي الكويت الكويتي التعاقد مع المدرب الكسندر سانتوس، والذي تم التفاوض معه بشكل رسمي من جانب إدارة الكرة بالنادي الأبيض.

نادي الزمالك

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: إدارة الكرة بنادي الزمالك بقيادة جون إدوارد تعمل حاليا على التعاقد مع مدير فني أجنبي، لكن حتى الآن معتمد جمال لازال في الصورة لقيادة الفريق، ولكن الموقف لازال غامض في ظل البحث المستمر عن التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأوضح، أن إدارة الكرة بالزمالك تفاوضت بشكل رسمي مع إلكسندر سانتوس، وكانت التوقعات تشير لقرب التعاقد معه، لكن نجح الكويت الكويتي في حسم التعاقد مع المدرب بشكل سريع.

وأتم: معتمد جمال لم يتم إبلاغه بأي شئ حتى الآن، وسيخوض الزمالك مفاوضات آخرى مع عدد من المدربين الأجانب.