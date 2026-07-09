أحمد ناجي يشيد بمصطفى شوبير بعد مونديال 2026: شكراً لكل من صنع هذه الموهبة

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إشادة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عقب الأداء الذي قدمه مع الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

مصطفى شوبير

ونشر ناجي صورة تجمعه بمصطفى شوبير عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "مصطفى شوبير.. شكر خاص جدًا لكل من ساهم في إظهار الموهبة الكبيرة لمصطفى شوبير في قطاع الناشئين والمنتخبات والفريق الأول بالنادي الأهلي، وشكرًا لدعم أسرته الكريمة".

وأضاف: "شكرًا لوالده كابتن مصر أحمد شوبير، الذي تعرض لهجمات من النقد، وشكرًا للوالدة والأخت العزيزة مدام مها التي ربت لنا شخصية كبيرة، وشكرًا لهند وسلمى ومحمد، إخوة مصطفى، الداعمين الكبار جدًا. كنت أعيش كل لحظة نجاح لمصطفى بمنتهى الفخر، رغم أنني لم أشارك على الإطلاق في تدريبه، فتحية كبيرة لكل هؤلاء".

وجاءت رسالة أحمد ناجي بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث ودع الفراعنة المنافسات من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب عدد من القرارات المثيرة للجدل، التي تعرضت لانتقادات من خبراء التحكيم وعدد من أساطير كرة القدم، وسط آراء اعتبرت أن بعض القرارات المؤثرة أثرت على نتيجة اللقاء وحرمت منتخب مصر من استكمال مشواره التاريخي في البطولة.

ورغم الخسارة الدرامية بنتيجة 3-2 بعد تقدم المنتخب المصري بهدفين، فإن معظم التغطيات العالمية لم تركز فقط على "الريمونتادا" الأرجنتينية، بل سلطت الضوء على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أشعلت موجة واسعة من الانتقادات.