إلزام غادة والي بسداد تعويض مدني قدره 2 مليون جنيه لصالح الرسام الروسي جورجي كرواسوف

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بإلزام المصممة غادة والي بسداد تعويض مدني قدره مليونا جنيه لصالح الفنان الروسي جورجي كرواسوف، في القضية المتعلقة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية واستخدام رسوماته في تصميمات داخل عدد من محطات مترو الأنفاق دون الحصول على موافقته.



وكان الفنان الروسي قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بإلزام غادة والي بسداد تعويض قدره 150 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة استخدام أعماله الفنية، قبل أن تقضي المحكمة بإلزامها بدفع مليوني جنيه.



وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من الإجراءات القضائية، حيث سبق صدور أحكام بإدانة غادة والي في واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بينما لا يزال النزاع المدني بشأن قيمة التعويض محل إجراءات قانونية، مع إعلان دفاع الفنان الروسي اعتزامه الطعن على الحكم للمطالبة بزيادة قيمة التعويض.