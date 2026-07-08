بعد الجدل التحكيمي .. شوبير يوجه التحية لنجوم منتخب مصر ورسالة خاصة لهؤلاء

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إشادة إلى لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، عقب نهاية مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق قدم مستويات مميزة خلال منافسات البطولة.

وكتب «شوبير»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أحب أشكر كل لاعبي المنتخب والجهاز الفني بالكامل على ما قدموه خلال بطولة كأس العالم. تحية كبيرة لزيكو الرائع، وتحية كبيرة لحسام حسن لأنه تمسك به. يحرز هدفين، ويُلغى له هدف ثالث».

وأضاف: «هيثم حسن هذا الاكتشاف الرائع.. تسلم عيناك يا كابتن حسام، ويا كابتن إبراهيم، لأنكما ظللتما متمسكين به حتى انضم إلى المنتخب وشارك في المباريات. برافو يا هيثم.. نجمنا وقائد منتخبنا الكبير محمد صلاح، قائد بمعنى الكلمة».

وجاءت رسالة شوبير بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من البطولة، في مباراة شهدت جدلًا واسعًا بسبب القرارات التحكيمية للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

وأثارت القرارات التحكيمية، إلى جانب تدخلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبر عدد من المتابعين وخبراء التحكيم أن بعض الحالات المؤثرة لعبت دورًا في تغيير مسار المباراة، التي شهدت تقدم المنتخب المصري بهدفين قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني ويحقق الفوز بنتيجة 3-2.

وتحولت مواجهة مصر والأرجنتين إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة للجدل، بعدما تصدرت الحالات التحكيمية عناوين وسائل الإعلام والمنصات الرياضية العالمية، وسط إشادات واسعة بالمستوى الذي قدمه "الفراعنة" خلال البطولة رغم الخروج من دور الـ16.

واختتم «شوبير» رسالته بالتأكيد على تقديره لما قدمه لاعبو المنتخب والجهاز الفني، مشيدًا بالروح القتالية والأداء الذي أعاد منتخب مصر إلى دائرة المنافسة العالمية.