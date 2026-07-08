مورينيو عن أحداث مباراة مصر والأرجنتين: لم تعد كرة قدم.. بل فيلم نهايته مكتوبة

أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، جدلًا واسعًا بتصريحات نارية عقب مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا وانتهت بفوز التانجو بنتيجة 3-2.

وقال مورينيو في تصريحات قوية: "عندما تلعب ضد الأرجنتين لا يكفي أن تتقدم 2-0، لأنك لا تحاول الفوز على 11 لاعبًا في الملعب فقط، بل تقاتل ضد صافرة الحكم، وتقنية الـVAR، ومجريات البطولة بأكملها."

وأضاف: "مصر سجلت هدفًا رائعًا، لكن الـVAR عاد باللقطة إلى الوراء فقط للبحث عن أي سبب لإلغائه، كما ارتكبوا خطأ واضحًا ضد صلاح داخل منطقة الجزاء كان سيمنح مصر الفوز، وبدلًا من احتساب ركلة الجزاء، سمحوا باستمرار اللعب ليسجل إنزو هدف الانتصار للأرجنتين."

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "لم تعد هذه كرة قدم، بل أصبحت فيلمًا نهايته مكتوبة ومحسومة مسبقًا."

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من مونديال 2026، وهي المواجهة التي تجاوز فيها الجدل النتيجة، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير المشهد.

وأثارت قرارات الحكم، إلى جانب تدخلات تقنية الفيديو (VAR)، موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط الرياضية، حيث اعتبر عدد من أساطير كرة القدم وخبراء التحكيم أن بعض القرارات المؤثرة لعبت دورًا في ترجيح كفة المنتخب الأرجنتيني وحرمان منتخب مصر من مواصلة مشواره في البطولة.

وتحولت مواجهة مصر والأرجنتين إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة للجدل، بعدما ركزت وسائل إعلام عالمية على الحالات التحكيمية المثيرة، أكثر من تركيزها على "الريمونتادا" الأرجنتينية، في ظل اتهامات بوجود أخطاء مؤثرة غيرت مسار اللقاء وأشعلت موجة واسعة من ردود الفعل.