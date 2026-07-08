الخارجية: مصر تؤكد رفضها الكامل لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف في باكستان

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أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والتي أودت بحياة عدد من أفراد الشرطة والجيش.

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم - رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف .

وأعربت عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى أسر الضحايا.