إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

علقت القناة 5 الرياضية الإسرائيلية على قيام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بالبصق على جماهير الكيان التي قامت باستفزاز العميد عقب انتهاء مباراة الفراعنة الكبار امام الأرجنتين.

وودع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام الأرجنتين 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس فى إطار منافسات دور الـ 16 بمونديال 2026.

وأفادت القناة 5 الرياضية الإسرائيلية أن في العالم العربي وجهت انتقادات حادة إلى جماهير الأرجنتين التي رفعت علم إسرائيل في وجه مدرب منتخب مصر حسام حسن.

واصلت القناة الـ 5 الإسرائيلية: هذا استفزاز واضح تصرف ليس احترافيا ويستحق الإدانة من كل جهة.

وأضافت: وليس ذلك فقط، بل إن صفحات أشادت بحسام حسن لأنه بصق باتجاه الجمهور الذي رفع العلم الإسرائيلي بعد انتهاء لقاء الأرجنتين.

حسام حسن أفضل مدرب

اختارت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أفضل مدرب في دور الـ32 والـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وسلطت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية الضوء على مستوى حسام حسن التدريبي خلال مشوار منتخب مصر في المونديال.

وأكدت الصحيفة أن العميد نجح في قيادة الفراعنة الكبار فى تحقيق إنجازات تاريخية، بعدما قاد مصر إلى أول انتصار في كأس العالم منذ تجاوز دور المجموعات.

وأشادت الصحيفة بقيادة العميد للفراعنة الكبار إلى تحقيق أول فوز في مباراة إقصائية عبر ركلات الترجيح، وذلك أمام منتخب أستراليا في دور الـ32.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منتخب مصر قدم واحدة من أقوى مبارياته أمام الأرجنتين، بطل العالم، في دور الـ16، قبل أن يخسر بنتيجة (3-2) في الدقائق الأخيرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها : حسام حسن شعر بالظلم إزاء بعض القرارات التحكيمية التي صدرت ضد الفراعنة الكبار والتى تسببت فى الخسارة بنتيجة 3-2 أمام الأرجنتين.