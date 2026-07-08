شرفتونا.. مصر للطيران توجه رسالة للمنتخب في طائرة العودة

حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس العالم 2026، صباح اليوم الأربعاء، على دعم الفراعنة خلال رحلة خاصة لإعادة البعثة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد نهاية مباراة الأرجنتين

وظهر علم مصر بجانب وسادة كتب عليها شرفتونا في إشارة للأداء المميز الذي ظهر به لاعبوا منتخب مصر خلال كأس العالم.

ومن المقرر أن تصل رحلة منتخب مصر إلي أرض الوطن صباح يوم الجمعة المقبل.

وقدمت مصر للطيران التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطني والجمهور المصري بهذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدةً استمرارها في دعم المنتخبات والأندية المصرية، وتقديم كافة التسهيلات وخدمات السفر لها، خلال مشاركاتها في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

وودع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نهائيات كأس العالم بعدما تلقى الخسارة أمام الأرجنتين 3-2 فى المباراة التي جمعت بينهما فى دور الـ 16.