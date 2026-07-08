وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال

أفادت صحيفة ‏جيروزاليم بوست بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قرر إلغاء زيارته إلى دولة الاحتلال في أعقاب الضربات العسكرية ضد إيران.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد قرر في وقت لاحق القيام بأول زيارة له إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ذكرت ذلك شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر.

وقالت كذلك ؛ إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطط ستتأثر بالضربات الجوية الأمريكية ضد إيران.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فمن المرجح أن يلتقي هيجسيث، الذي سيزور إسرائيل لأول مرة بصفته وزيرا للحرب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.