إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة

نجحت القوات المسلحة الكويتية في رصد عدد (2) صاروخ باليستي معادٍ، وعدد (13) طائرات مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية ، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، فقد تم اعتراض جميع الأهداف والتعامل معها بنجاح.

وبيّن كذلك أن العدوان لم يسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.



وختم بيانه قائلا : تؤكد القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.