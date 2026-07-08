بشير التابعي: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي.. وحسام حسن مدرب شجاع

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح أمام الأرجنتين، مشيدًا بالشجاعة الكبيرة التي أظهرها حسام حسن في إدارة المباراة وثقته في اللاعبين.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "كنا نسير بشكل جيد، وسجلنا الهدف الثالث، لكن الحكم ألغاه بكل سهولة، ولا أفهم كيف اتخذ هذا القرار".

وأضاف: "أوجه الشكر لجميع لاعبي منتخب مصر، فالجميع شاهد أنهم تعرضوا لظلم تحكيمي واضح خلال المباراة".

وتابع: "حسام حسن كان قريبًا جدًا من اللاعبين، وهذا انعكس على الأداء داخل الملعب، وعلى التزامهم بتنفيذ تعليماته في التدريبات والمباريات".

واختتم التابعي تصريحاته قائلًا: "حسام حسن واجه بطل العالم، ودفع بثلاثة لاعبين يشاركون معًا أساسيين لأول مرة، وهم هيثم حسن، ومهند لاشين، وكريم حافظ، وهو مدرب شجاع للغاية، يتخذ قرارات جريئة ولا يخشى أي منافس".