كوكسال بابا يدعم منتخب مصر بعد توديع المونديال

حرص صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا على توجيه رسالة دعم إلى منتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر كوكسال بابا، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مرتديًا قميصًا يحمل علم مصر، وخلفه العلم المصري على شاشة كبيرة، وأرفقها بتعليق مقتضب جاء فيه: «Egypt ❤️🇪🇬»، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين المصريين الذين أشادوا بدعمه للمنتخب الوطني



يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.