شباب النواب: فساد الفيفا سبب خروج مصر.. ونسعي لتكريم اللاعبين تحت قبة البرلمان

أعلن النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عزمه تقديم طلب للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتكريم المنتخب القومي، تحت قبة البرلمان بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم .

وأكد وكيل لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، انا ما حققه المنتخب القومي في المونديال إنجاز غير مسبوق، موجها الشكر والتقدير والاحترام لمنتخبنا العظيم والجهاز الفنى الوطنى المحترم بقيادة الكابتن حسام حسن على هذا الانجاز العظيم الذى يحدث لأول مرة.

وشدد سويلم، علي أن رجال المنتخب الوطني أبطال رغم كل التحديات التى واجهناها اثناء مباراة الأرجنتين من ظلم تحكيمى واضح وغياب الفار المتعمد وفساد واضح من الفيفا وتوجيه صريح للبطوله فى اتجاه معين.

واختتم سويلم بيانه بتوجيه الشكر للملك المصري محمد صلاح أيقونه الكرة، وللمهندس هاني أبوريدة، قائد منظومة الاداره العظيمه لمنتخبنا، كما وجه الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري قائلا :"شكرا لمنتخبنا العظيم.. والمدير الفني الأعظم في الكرة المصريه .. شكرا يا أبطال".