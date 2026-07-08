قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خام برنت والأمريكي يرتفعان بأكثر من 4% عقب إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران
نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلحة كيميائية ويحذر من تهديدها للمنطقة والعالم
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات
طائرة خاصة في طريقها لإعادة منتخب مصر من أتلانتا بعد توديع المونديال.. صور
ترامب : الإيرانيون مرضى ولا أريد التعامل معهم
التعليم: العام الدراسي القادم آخر فرصة لقبول تحويلات طلاب 2 ثانوي للمدارس الدولية
ترامب: لن نترك إيران تمتلك سلاحا نوويا
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير البنك الدولي حول استمرار الفحم كعنصر مؤثر بمعادلة التحول الطاقي العالمي خلال السنوات المقبلة
مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية الغادرة استمرار لنهج تقويض مساعي الأمن والسلام
من أجل الشهرة والمال.. اعتراف صانعة محتوى بتهمة نشر الفسق والفجور بأكتوبر
هل يقترب الدولار من 50 جنيهًا مجدداً.. ارتفاع في سعر الدولار صباح اليوم بالبنوك
زيادة غير مسبوقة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي 1.94 مليار دولار في شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لاعبين ومدريين».. فتحي مبروك: منتخب مصر شرفنا في كأس العالم 2026

فتحي مبروك
فتحي مبروك
عبدالله هشام

أعرب فتحي مبروك، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن رضاه على نتائج منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، رغم الإقصاء من دور الـ16 على يجد الأرجنتينز

وقال فتحي مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «الحمد لله على ما حصل.. ومنتخب مصر شرفنا سواء لاعبين أو جهاز فني».

وأردف قائلًا: «جمهور مصر سعيد بأداء المنتخب وبالجهاز الفني.. منتخب مصر قدم مباريات عظيمة في كأس العالم 2026.. وهاردلك للاعبين في مباراة الأرجنتين».

وحول أداءحكم المباراة، قال مبروك: «هناك تقصير من حكام تقنية الفيديو خلال مباراة مصر والأرجنتين في عدم استدعاء الحكم في لقطات مؤثرة لصالح منتخب مصر».

مباراة مصر والأرجنتين

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.  

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير. 

منتخب مصر فتحي مبروك كأس العالم كأس العالم 2026 مصر والأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الكركم

الكركم وفوائد صحية هائلة.. تعرف عليها

وجه المريخ

وجه المريخ.. لغز سيدونيا الذي أشعل خيال العالم وكشفت الحقيقة أسراره

بالصور

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد