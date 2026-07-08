«لاعبين ومدريين».. فتحي مبروك: منتخب مصر شرفنا في كأس العالم 2026

أعرب فتحي مبروك، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن رضاه على نتائج منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، رغم الإقصاء من دور الـ16 على يجد الأرجنتينز

وقال فتحي مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «الحمد لله على ما حصل.. ومنتخب مصر شرفنا سواء لاعبين أو جهاز فني».

وأردف قائلًا: «جمهور مصر سعيد بأداء المنتخب وبالجهاز الفني.. منتخب مصر قدم مباريات عظيمة في كأس العالم 2026.. وهاردلك للاعبين في مباراة الأرجنتين».

وحول أداءحكم المباراة، قال مبروك: «هناك تقصير من حكام تقنية الفيديو خلال مباراة مصر والأرجنتين في عدم استدعاء الحكم في لقطات مؤثرة لصالح منتخب مصر».

مباراة مصر والأرجنتين

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.