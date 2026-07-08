ليلى علوي بعد وداع المونديال: لا تفقدوا الثقة في منتخب مصر.. قاتلوا حتى النهاية

حرصت الفنانة ليلى علوي على مساندة لاعبي منتخب مصر، بعد انتهاء مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16.

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة لمنتخب مصر، مؤكدة أن نتيجة المباراة لا تقلل من المجهود الذي بذله اللاعبون طوال البطولة.

وقالت في رسالتها: «قدر الله وما شاء فعل، الخسارة واردة ودي كرة القدم، لكن الأهم إننا مانفقدش إيماننا بمنتخبنا، ولا ننسى إن كل لاعب نزل الملعب كان شايل اسم مصر على كتفه، وقاتل لحد آخر لحظة بكل روح ورجولة».

واختتمت رسالتها بالتأكيد على ضرورة استمرار دعم المنتخب، مشيدة بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مشوارهم في المونديال.