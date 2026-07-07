ليلى علوي تكشف لصدى البلد كواليس فيلم ابن مين فيهم (خاص )

كشفت النجمة ليلى علوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "ابن مين فيهم"، مؤكدة أنها تجسد شخصية "ماجي"، وهي سيدة قوية تمتلك حضورًا لافتًا وشخصية حاسمة.

وقالت ليلى علوي: "ماجي ست قوية محامية وحاضرة دايمًا... وكلمتها لما بتتقال، الكل بيسمعها."

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع الفنان بيومي فؤاد، مؤكدة أن الكيمياء الفنية بينهما كانت دائمًا سببًا في نجاح الأعمال التي جمعتهما، وأضافت: "التعاون مع بيومي فؤاد دائمًا مميز، وفي كيمياء بينا في الشغل و سعيدة بالعمل مع كل طاقم العمل

ويشارك في بطولة فيلم "ابن مين فيهم" النجمان ليلى علوي وبيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، رانيا يوسف زينة منصور، انتصار ، شيماء سيف، ويزو

. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، وإنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يلتقي بالمحامية الصارمة "ماجي"، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة خلال رحلة البحث عن ابنه، في عمل يناقش العلاقات الإنسانية والمسؤولية بأسلوب كوميدي.