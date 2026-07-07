حافلة منتخب مصر تغادر إلى ملعب مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026

غادرت منذ قليل حافلة منتخب مصر مقر إقامة البعثة، متجهة إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة للمرة الأولى في التاريخ بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره المميز في البطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب بطل العالم.

وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في دور الـ16 بعدما تفوقوا على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

في المقابل، بلغ منتخب الأرجنتين الدور ذاته بعد فوزه المثير على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع المنتخب المصري في واحدة من أقوى مواجهات ثمن النهائي.