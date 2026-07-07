أمير هشام: الأهلي يؤكد انفرادنا بالتعاقد مع أقطاي وعلي محمود

أشار الإعلامي أمير هشام إلى نجاح الأهلي في حسم صفقتي أقطاي وعلي محمود، مؤكدًا أن النادي أعلن رسميًا التعاقد مع الثنائي، بعد أن كان قد انفرد في 4 يونيو الماضي بالكشف عن توقيع لاعبي إنبي للقلعة الحمراء.

صفقتي أقطاي وعلي محمود

وأضاف أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأهلي أعلن بالفعل ضم أقطاي وعلي محمود، في تأكيد لما سبق نشره بشأن إنهاء إجراءات التعاقد معهما.

وأوضح أن موقف اللاعب حامد لا يزال معلقًا حتى الآن، لكنه أكد أن الأهلي قد يعود للتفاوض معه في أي وقت إذا استقرت الإدارة على إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.