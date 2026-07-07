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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على لاعب الأهلي السعودي الجديد الأرميني إدوارد سبيرتسيان

أعلن الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب أرمينيا إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لـ ٤ مواسم.
أعلن الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب أرمينيا إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لـ ٤ مواسم.
حسام الحارتي

أعلن الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب أرمينيا إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لـ ٤ مواسم. 

وأعلن الأهلي عبر حسابه على منصة إكس "مرحباً بك.. إدوارد سبيرتسيان في ناديك. جاء ليكتب التاريخ.. في المكان المناسب.

"سيرسم لوحاته الفنية باللون الأخضر. الفنان الأرميني.. سبيرتسيان".

ويُعد اللاعب (26 عاماً)، الذي انضم للفريق قادماً من كراسنودار، أحد أبرز صانعي اللعب في الدوري الروسي.

وقال الأهلي السعودي واصفاً اللاعب:  يتمتع بجودة فنية عالية، ورؤية مميزة في صناعة اللعب، وقدرة على اختراق الدفاعات وصناعة الأهداف وتسجيلها، إلى جانب تميزه في تنفيذ الكرات الثابتة، الأمر الذي جعله يحجز مكانته بين نخبة لاعبي الدوري الروسي الممتاز".

ويلعب في دوري الدرجة الممتازة في روسيا منذ موسم 2020-2021 سجل 53 هدفاً ضمن 145 مباراة خاضها في الدوري الروسي.

وذكر الأهلي السعودي مستعرضاً مسيرة اللاعب: "بدأ اللاعب رحلة تألقه بحصوله على جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الروسي الممتاز خلال موسمي 2022-2023 و2023-2024، كما نال جائزة أفضل لاعب في منتخب أرمينيا لعامي 2022 و2025، تأكيدا لحضوره المؤثر مع منتخب بلاده".

"وواصل سبيرتسيان تألقه بقميص كراسنودار، بعدما تُوج بجائزة لاعب العام في النادي لثلاثة أعوام متتالية (2024 و2025 و2026)، قبل أن يقود الفريق إلى تحقيق لقب الدوري الروسي الممتاز لموسم 2024-2025، في إنجاز تاريخي منح النادي أول لقب دوري في مسيرته".

"واختتم اللاعب مشواره مع كراسنودار بموسم استثنائي، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوري الروسي الممتاز لموسم 2025-2026، واعتلى صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمي 2022-2023 و2025-2026، إلى جانب تألقه في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، مسجلًا 10 أهداف، في تأكيد جديد على قدراته الفنية وتأثيره الكبير داخل الملعب".

وتأتي هذه الصفقة، التي لم يعلن النادي مدتها وقيمتها المالية، في إطار سعى الفريق لتعزيز صفوفه والاستعداد للموسم الجديد.

وحافظ الأهلي على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة عقب فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني في المباراة النهائية، ليصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ أكثر من 20 عاماً.

وانطلق معسكر الفريق لموسم 2026-2027 يوم الجمعة الماضي في النمسا.

ولعب إدوارد سبيرتسيان مع منتخب بلاده 42 مباراة دولية وسجل 12 هدفاً.

الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم دوري أبطال آسيا وسط منتخب أرمينيا

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أعلن الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب وسط منتخب أرمينيا إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لـ ٤ مواسم.

تعرف على لاعب الأهلي السعودي الجديد الأرميني إدوارد سبيرتسيان

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