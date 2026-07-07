هل سجود السهو يغني عن الركعة الناقصة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم السهو في عدد ركعات الصلاة، وما إذا كان سجود السهو يغني عن الركعة التي تم نسيانها، موضحًا أن الركعة تُعد من أركان الصلاة الأساسية التي لا تصح الصلاة بدونها.

حكم السهو في عدد ركعات الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من صلى ثلاث ركعات بدلًا من أربع في صلاة العشاء، فعليه أن يأتي بالركعة الناقصة كاملة بأركانها، ثم يتشهد ويسجد للسهو، مؤكدًا أن سجود السهو لا يقوم مقام الركن، وإنما يُشرع لجبر السهو في السنن.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن سجود السهو يكون عبارة عن سجدتين في نهاية الصلاة، ويجوز أن يكون قبل السلام أو بعده، مشيرًا إلى أن الأمر في ذلك واسع، لكن لا يجوز الاكتفاء به بدلًا من الإتيان بالركعة الناقصة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال تذكر المصلي نقص الركعة بعد وقت قريب من انتهاء الصلاة، فيمكنه إكمال الركعة ثم السجود للسهو وتصح صلاته، أما إذا تذكر بعد فترة طويلة وانشغل عن الصلاة، فعليه في هذه الحالة إعادة الصلاة مرة أخرى.

ما هو عدد سجدات سجود السهو في الصلاة الصحيح؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول عدد سجدات سجود السهو في الصلاة، وهل تكون سجدة واحدة أم سجدتين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن سجود السهو في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، هو سجدتان وليس سجدة واحدة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء يرون أن سجود السهو سنة وليس واجبًا، وبالتالي فإن من تركه فصلاته صحيحة.

وشدد على أنه إذا تعمد المصلي أن يسجد سجدة واحدة فقط للسهو بطلت صلاته، بخلاف من نوى سجدتين ثم نسي إحداهما، ففي هذه الحالة يُعد كأنه لم يسجد للسهو أصلًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسألة توقيت سجود السهو فيها خلاف فقهي، إلا أن المعتمد في الفتوى هو أن المصلي يسجد سجدتين للسهو قبل السلام مباشرة، بعد الانتهاء من التشهد، دون إعادة التشهد مرة أخرى، ثم يسلم عقب ذلك.

هل نسيان سجود السهو يبطل الصلاة؟

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السهو في الصلاة ينقسم إلى عدة أنواع، مشيراً إلى أن منها ما يكفي فيه سجود السهو لجبر النقص، ومنها ما لا يمكن أن يجبره السجود وحده بل يتطلب خطوات شرعية إضافية.

وضرب أمين الفتوى مثلاً بأن نسيان ركعة كاملة من الصلاة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب على المصلي في هذه الحالة الإتيان بالركعة الناقصة أولاً، ثم يسجد للسهو سواء قبل التسليم أو بعده، أما في حالة ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط دون حاجة لزيادة أي ركعات، مؤكداً في الوقت ذاته أن مَن نسي سجود السهو بالكامل فصلاته تظل صحيحة ومقبولة لأنه سنة وليس فرضاً.

هل في إذا شك المصلي في عدد الركعات؟

وفي السياق ذاته، أفاد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، بأن العلماء قسّموا السهو إلى ترك ركن من أركان الصلاة، وهو ما لا يُجبر بسجود السهو بل يجب إتمام الركن والإتيان به، وفي حال نسيان سنة من السنن كالتشهد الأوسط، يُسجد للسهو في آخر الصلاة لجبرها.

وأشار الباحث الشرعي إلى أنه إذا شك المصلي في عدد الركعات التي أداها، فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا تردد بين أداء ثلاث ركعات أو أربع، يبني على أنه صلى ثلاثاً ويتم الركعة الرابعة.