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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام شرطا لصحة الصلاة ؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بشأن ضرورة رفع اليدين بمحاذاة الأذنين عند تكبيرة الإحرام، مؤكدة أن هذه الهيئة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصحابي عبد الله بن عمر نقل وصفًا دقيقًا لصلاة النبي، حيث كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير حتى تكون بمحاذاة أعلى الأذنين، ويكون الإبهام قريبًا من شحمتي الأذن.

وأشار إلى أن هذا الفعل يُعد من الهيئات المستحبة التي يُؤجر المسلم على فعلها، إلا أن تركها لا يؤثر على صحة الصلاة، مؤكدًا أن من كبّر دون رفع يديه فصلاته صحيحة، وكذلك الحال في تكبيرات الانتقال بين أركان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى أن اتباع هدي النبي في الصلاة هو الأكمل والأفضل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عدم الالتزام ببعض السنن لا يبطل الصلاة، وإنما ينقص من كمالها، داعيًا إلى التيسير وعدم التشدد في الأمور التي ليست من أركان العبادة.

وأكد أن فهم هذه الأحكام يساعد على تصحيح المفاهيم لدى المصلين، ويعزز من أداء العبادات بشكل صحيح قائم على العلم والاعتدال.

حكم نسيان تكبيرة الإحرام أثناء الدخول في الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السهو يختلف عن النسيان، فالنسيان هو الذي يتذكره الشخص على الفور إذا تم تذكيره بأنهي نسي الصلاة، أما السهو فهو عدم اهتمامه بأمر الصلاة أصلا.

وأضاف علي جمعة، في لقاء تلفزيوني أن الصلاة مقسمة إلى ثلاثة ملفات، الملف الأول وهو الأركان وهذه الأركان لا تجوز الصلاة إلا بها، فتكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولو دخل المسلم الصلاة بدون تكبيرة الإحرام لبطلت صلاته.

وتابع: ثاني ركن في الصلاة وهو الفاتحة، ثم الركوع ثم الرفع من الركوع، ثم السجود والقيام من السجود، ثم السجود الثاني والقيام من السجود الثاني للركعة أو التشهد، ثم التشهد والتسليم، وترتيب الصلاة بحيث يكون الركوع قبل السجود وليس العكس.

وأوضح، أنه لو نسي المصلي ركن من هذه الأركان فيجب عليه أن يأتي بالركن الناقص.

أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

كثير من الناس يجهلون شروط تكبيرة الإحرام ولذلك يقعون في أخطاء تتعلق بها ، و تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل عظيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على حضور تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لهذا فإن الذهاب إلى المسجد قبل صلاة الجماعة بدقائق؛ يجعلك مهيأ للصلاة حتى تؤديها بخشوع وتدبر عكس الذهاب متأخرا.

وشروط تكبيرة الإحرام هي: الشرط الأول :أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فلو كبر وهو منحني للركوع إذا كان مسبوقا، ليدرك ركوع الإمام لم تصح صلاته ، وإنما عليه أن يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر للركوع.

الشرط الثاني :أن يأتي بها بحروفها، ولا يبدل حرفا منها بحرف، كأن يبدل همزة { أكبر } واوا، فيقول الله وكبر، وهذا خطأ شائع، وهو مبطل للصلاة، وكذلك لو زاد فيها حرفا كأن يدخل همزة الاستفهام علي لفظ الجلالة فيقول{ آلله أكبر،} أو يزيد في مد فتحة الباء في { أكبر } فيأتي بألف زائدة هكذا ،{ الله أكبار}، وأكبار هذا اسم لجلد الميتة، فلو فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته بل لم تنعقد اصلا،.

أما الشرط الثالث: لو كان مأموما لا يجوز له أن يشرع في التكبير حتي ينتهي الإمام من حرف الراء في { الله أكبر } ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تكبروا حتي يكبر }، فمن كبر قبل انتهاء الامام من حرف الراء لم تنعقد صلاته اصلا .

و هذه الأخطاء تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، لأنها ركن، أما لو أخطأ في غيرها من التكبيرات فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ بذلك، ولا تبطل صلاته لأن باقي التكبيرات سنة .

دار الإفتاء تكبيرة الإحرام صحة الصلاة حكم نسيان تكبيرة الإحرام

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